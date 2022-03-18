Kyivstoner мовчав три тижні, але врешті-решт жорстко звернувся до російських фанів

Kyivstoner дуже популярний у Росії, але тоді як українські зірки закликали фанів виходити на вулиці, він мовчав. Лише зараз, після трьох тижнів війни, репер жорстко пройшовся по всіх, хто вірить у "спецоперацію" Путіна, і закликав "роздуплитися".

Ексучасника гурту "Грибы" Kyivstoner (справжнє ім'я – Альберт Васильєв) слухають і люблять у Росії. На диво, він не одразу скористався своєю популярністю, щоб підняти народ проти Путіна. Лише на четвертий тиждень війни він розповів про всі звірства окупантів.

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Kyivstoner звернувся до російських фанів

"Хочу, щоб ви роздуплилися. Немає жодної "спецоперації". Це війна, яку почала твоя влада, яка вторглася на нашу землю, руйнує наші міста, вбиває наших людей, своїх, бл*ть, теж. Вагони жмурів. Ви, с*ка, роздуплитися не можете, що відбувається", – не підбираючи слів заявив Kyivstoner.

Ніхто не б'є по військових об'єктам. Є**шать по містах, по будинках, по пологових будинках, по театрах. Я просто до чого веду – через твою владу в тебе тавро ізгоя, на весь світ,

– звернувся репер до російських фанів.

Чому Kyivstoner мовчав про війну три тижні

Зірка запевнив, що заговорив про війну не через тиск фоловерів, а тому, що росіяни не усвідомлюють, що насправді відбувається в Україні. Він сподівався, що до них дійде і без його коментарів, але ж ні.

Я просто мовчав весь цей час, тому що думав, що люди і самі зрозуміють, але вони нічого не розуміють. Читаю в діректі, що це фейки, ви самі себе бомбите, "русскій мір". Ви й*бн*лися?

– різко висловився репер.

Він також розповів, що перші п'ять днів війни був у Києві, але його американське громадянство дозволило йому виїхати за кордон. Kyivstoner вивіз з собою 3-місячного сина та дружину Аліну, яка прокинулася від ранкових вибухів у столиці 24 лютого.

"Дуже страшно, коли ти прокидаєшся, стоїть твоя дружина і каже: "Зай, війна почалася". І ти не знаєш, що робити. Ти підходиш до вікна і чуєш сирени. Це дуже страшно. І коли ти стоїш з документами в руках, з 3-місячною дитиною, і не знаєш, що тобі робити", – розповів блогер.