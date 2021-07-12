К'яра Ферраньї емоційно відреагувала на перемогу Італії в Євро-2020: відео

Італійська блогерка К'яра Ферраньї разом із чоловіком і друзями підтримувала збірну в Італії в матчі з Англією у фіналі Євро-2020. Усі, затамувавши подих, дивилися пряму трансляцію гри з Лондона. Реакція на перемогу рідної Італії була надзвичайно емоційна та зворушлива.

Італійці приголомшили запеклою боротьбою за перемогу в Євро-2020. Хоча англійська збірна розпочала матч із забитого м'яча, проте італійські футболісти не розгубилися й здобули бажану перемогу на чемпіонаті Європи.

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Реакція К'яри Ферранньї на перемогу на Євро-2020

Збірну Англії підтримували повні трибуни вболівальників, адже вона грала вдома. А італійці здебільшого вболівали за свою команду вдома або у фан-зонах.

Блогерка К'яра Ферранньї зібрала друзів у власному маєтку. Там всі переглядали футбольний матч та підтримували рідну країну. Під час серії пенальті знаменитість, її коханий та друзі дуже хвилювалися, тримаючись за руки. Проте, коли італійці забили вирішальний гол, радості не було меж. Усі неймовірно раділи за збірну, обіймалися, стрибали. А коханий К'яри пристрасно поцілував її. Все це видно на відео, яке улюблениця мільйонів поширила в мережі.

Що стосується пенальті, ми завжди трохи розгублені. Дуже добре, Squadra Azzurra, ми чемпіони Європи!

– написала Ферраньї під відео.

Зазначимо, Італія вдруге в історії стала чемпіоном Європи з футболу. Після закінчення основного часу матчу була нічия. В серії пенальті удача виявилася на стороні збірної Італії, яка реалізувала 3 спроби. А ось противники італійців не змогли забити третє пенальті. Головним героєм матчу став воротар італійської команди Доннарумма, який взяв останнє пенальті.

Для Італії це вже друга значна перемога цього року. В травні італійський колектив Måneskin переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2021.