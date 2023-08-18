8 років без Кузьми Скрябіна: як зараз живе його родина та найцікавіші факти про музиканта

Легендарному музиканту Андрію Кузьменку днями мало б виповнитися 55 років. Проте випадкове чи підлаштоване ДТП забрали життя Скрябіна ще 8 років тому. Як зараз живе родина Кузьми та найцікавіші факти про артиста, які ви могли не знати – читайте нижче.

Доньку Андрія Кузьменка звати Марія-Барбара, таке ім’я їй дав зірковий тато. З початком повномасштабної війни дівчина відновила благодійний фонд імені батька.

Цікаво З любов'ю в день народження: Руслана, Галич, Тополя та інші друзі з теплотою згадують Кузьму

Як зараз живе родина Кузьми

Доньці Скрябіна вже виповнилося 25 років. Дівчина закінчила медичний університет імені Богомольця і нині працює лікарем дерматовенерологом. Вона також має власний кабінет косметології.



Марія-Барбара Кузьменко / Фото з її інстаграму

Три роки тому Барбара вийшла заміж за хлопця на ім’я Віктор. Пара познайомилася в університеті.



Донька Кузьми Скрябіна з чоловіком / Фото з соцмереж

Також подружжя відкрило кав’ярню в Києві. У ній, до речі, є частинка Андрія – там висять портрети музиканта та лунає його музика.



Донька Скрябіна відкрила кав'ярню в Києві / Фото з соцмереж

Дружина Андрія Кузьменка Світлана зараз опікується "Фондом імені Кузьми Скрябіна".

Андрій та Світлана познайомилися у школі, навчалися в паралельних класах. Вона – донька відомого художника та майстра з обробки дерева Івана Бабійчука. Після університету пара знову зустрілася і закохалася. У 1994 році вони одружилася.



Дружина Андрія Кузьменка / Фото з соцмереж

Під час повномасштабної війни Світлана разом з Барбарою та Віктором особисто збирали та відправляли медичні препарати для військових та цивільних.

Також рідні Кузьми брали участь у благодійних аукціонах, віддаючи речі, якими користувався Андрій. Наприклад, футболку Скрябіна продали за 255 тисяч гривень. Зібрані кошти передали на авто для ЗСУ.

Зазначимо, що сім’я Андрія Кузьменка з початку повномасштабної війни ухвалила рішення не покидати Україну, хоча їх запрошували, прихильники, друзі, і навіть незнайомі люди.

Як живе родина Скрябіна та цікаві факти про нього: відео

Неочікувані факти про Кузьму Скрябіна

Водій сміттєвоза, студент-стоматолог та лейтенант-медик

Андрій Кузьменко у дитинстві мріяв стати водієм сміттєвоза. Про це він сам розповідав у інтерв’ю. Але вже у 10-ти річному віці його захопила музика. Він навіть закінчив музичну школу по класу фортепіано.

Проте батьки бажали Кузьмі прибуткової роботи, тож, запропонували піти в медицину. Кузьменко вступив на лікарську справу. І згодом пішов до радянської армії, де працював у госпіталі. Цікаво, що він був медбратом при нейрохірургії.

Після повернення хлопець почав писати пісні та займатися музикою. Одного дня він приніс батькам диплом, а сам поїхав підкорювати музичні фестивалі зі своїм гуртом "Скрябін". Тоді гурт зайняв 3 місце, тож батьки більше не стали на заваді його захопленню.



Андрій Скрябін на сцені / Фото з соцмереж

Від співака до продюсера

Андрій самотужки підіймався нелегкими сходами творчої кар’єри, тому знав, як стати популярним українським артистом. Тож, Кузьменко взявся за продюсування.

Спершу він з Володимиром Бебешком створив гурт "Поющие труси", аби висміяти шоу-бізнес. До Андрія часто зверталися молоді артисти за порадою, серед них Тіна Кароль, Іван Наві, Монатік та інші.

А одного дня Андрія познайомили з Михайлом Хомою (Дзідзьо). Саме Скрябін придумав концепцію "любителя павуків" та написав їм першу пісню "Ялта". Втім, Кузьма не захотів бути продюсером Дзідзьо, а просто допомагав хлопцям тим, щоб вони розкрутилися. Він за свій гонорар возив їх на свої концерти.

Позиція щодо війни

Коли у 2014 році в Україні почалася Антитерористична операція на сході, Андрій Кузьменко відкрито висловив свою позицію до тодішньої влади. Вже тоді Скрябін називав це війною і закликав всіх звертати увагу на бойові дії.

Потрібно їздити на концерти, заробляти гроші і допомагати армії. 80% людей не розуміють, що йде війна – вони живуть, як жили. Краще їздити на корпоративи, забирати у таких людей гроші та допомагати ними бійцям,

– казав він у 2015 році.

Він постійно приїжджав до захисників на фронт, підтримував їх, допомагав фінансово, а часом військові навіть жили у нього вдома. Тоді ж він написав пісню "Сука – війна".



Кузьма Скрябін / Фото з соцмереж

Випадкова чи підлаштована ДТП?

Обговорення щодо смерті Андрія не вщухає і досі. Він загинув 2 лютого 2015 року в аварії, коли вертався з концерту у Кривому Розі. Офіційна версія слідства – Андрій перевищив швидкість та не впорався з керування на слизькій дорозі.

Однак народна версія полягає у тому, що ДТП була навмисне спровокована третіми особами, мовляв, через те, що Андрій не боявся висловлюватися у бік чинною влади.

Це був фаталізм долі чи заплановане вбивство – про це вже ніхто ніколи не дізнається, хоча навіть досі люди шукають правду. Ба більше, зі смертю Андрія пов’язані і містичні події. За місяць до смерті співака його мама раптово вирішила купити на кладовищі сімейний склеп, хоча раніше про подібне і не думала.

Додамо, що у 2020 році Кузьма Скрябін посмертно отримав звання Героя України, а також орден "За заслуги" 1 ступеня. Сьогодні на його честь перейменовують вулиці та встановлють сквери.