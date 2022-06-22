Кума Макса Барських з "ВІА Гри" розповіла про сім'ю в окупованому Херсоні: "Не може виїхати"

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова, як і Макс Барських, родом з Херсона, що тимчасово окупований росіянами. Там досі живуть її батько, рідний брат з дітьми. Вони не можуть виїхати з міста.

До лютого 2022 року Міша Романова (справжнє ім'я – Наталія Могилинець) будувала кар'єру і в Україні, і в Росії. Однак на четвертий день повномасштабної війни визнала, що "армія Путіна напала" на її країну. З березня її рідний Херсон окупований, там досі живуть батько, брат і племінники співачки.

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Що з сім'єю Міші Романової в Херсоні

Трішки відвертості… Мій батько на даний час перебуває в окупованому місті Херсон, виїхати він не може, бо машини розстрілюють. Мій рідний брат, який зі своєю сім'єю, де двоє діток, також у Херсоні. Я не знаю, як їм допомогти. Моє серце обливається кров'ю,

– чуттєво написала Міша Романова.

Вона зізналася, що під окупацією не лише її сім'я, а й багато друзів, яким вона теж не може допомогти. "Я не знаю, як їм допомогти, але дуже хочу. Це такий сильний біль", – зізналася артистка.

Міша Романова про сім'ю в окупованому Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Де кума Макса Барських зараз

Війна застала Мішу Романову в Україні.

"На мою країну напала армія Путіна! Будинок, навпроти мого будинку, – зруйнований! Мій син не спить і плаче. Моя мама мовчить. Після чергового вибуху я вибігла з підвалу, в чому була, забравши лише документи. Аптеки не працюють. Продуктові не працюють", – ділилася вона 27 лютого та радила своїм російським фанам "вимкнути путінські новини, увімкнути серце та розум".

Співачка виїхала за кордон з маленьким сином Мартіном, хрещеним батьком якого є Макс Барських. Схоже, зараз зіркова сім'я в Німеччині, у місті Дюссельдорф.

"Мій малий – це стимул. Так сумно, що в нього вкрали дитинство. Я намагаюся хоч якось його заповнити", – написала Міша Романова в інстаграм-сторіс під відео, де Мартін їде верхи на коні.

Міша Романова перемогла в шоу "Хочу до "ВІА Гри" й співала в гурті 5 років – з 2014 до березня 2018 року. Від Меладзе вона пішла через вагітність, а після пологів розпочала сольну кар'єру.