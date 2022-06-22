Культура України завжди була самобутньою, – Зеленська приєдналась до телемарафону в Амстердамі

Перша леді України теж спостерігала вже за третім великим телемарафоном, який провели на підтримку країни за кордоном. Він відбувся 21 червня в Амстердамі, де виступили як європейські артисти, так і українські.

Благодійний захід мав назву Embrace Ukraine — #StrivingTogether і став вже третім великим концертом у Європі. Раніше його проводили у Варшаві та Берліні. Географія марафону збільшується, і все заради того, аби світ не забував про війну, яку Росія розгорнула на території України.

До слова Раша гудбай і х*й війні: Вєрка Сердючка запалила сцену Embrace Ukraine в Амстердамі

"Українське серце завжди билося в унісон з Європою"

Олена Зеленська промовисто прокоментувала марафон, що відбувся на Музейній площі в центрі Амстердама, зазначивши, що тисячі глядачів побачили, як б’ється хоробре українське серце. Вона відзначає важливість проведення такої події, адже він відбувся напередодні зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі 23 – 24 червня, де прийматимуть важливе політичне рішення – надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

В рамках телемарафону також долучилась сама Олена Зеленська. Глядачам показали відео, де перша леді розповідає про українську культуру. Зйомка відбулась у старовинному Софійському храмі. До слова, одне зі своїх звернень там записував Володимир Зеленський.

Культура України завжди була самобутньою та тяжіла до європейської – як би її не намагалися придушити спочатку імперський, а потім російський режими. Наші вчені часів Ренесансу писали латиною та поширювали ідеї гуманізму. Наша Острозька Біблія є в бібліотеках Оксфорда і Рима. А чудове європейське бароко трансформувалося у козацьке – його шедеври зберігає Софія Київська, звідки я звернулася до глядачів марафону,

– наголосила Зеленська.

"Сьогодні Росія прагне не лише захопити наші території чи фізично знищити українців. Вона прагне стерти з лиця землі нашу українськість – і європейськість водночас. Тож наша місія – зберегти не лише культурні пам’ятки, а й культурний код українців: вільних талановитих креативних новаторів, які формують цінності нашого спільного європейського майбутнього", – підсумувала перша леді України.

Які артисти виступили на Embrace Ukraine: