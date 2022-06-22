Благотворительное мероприятие называлось Embrace Ukraine — #StrivingTogether и стало уже третьим большим концертом в Европе. Ранее он проводился в Варшаве и Берлине. География марафона увеличивается, и все ради того, чтобы мир не забывал войну, которую Россия развернула на территории Украины.

К слову Раша гудбай и х*й войне: Верка Сердючка зажгла сцену Embrace Ukraine в Амстердаме

"Украинское сердце всегда билось в унисон с Европой"

Елена Зеленская красноречиво прокомментировала марафон, состоявшийся на Музейной площади в центре Амстердама, отметив, что тысячи зрителей увидели, как бьется храброе украинское сердце. Она отмечает важность проведения такого события, ведь он состоялся накануне встречи лидеров ЕС в Брюсселе 23-24 июня, где будут принимать важное политическое решение – предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

В рамках телемарафона также присоединилась Елена Зеленская. Зрителям показали видео, где первая леди рассказывает об украинской культуре. Съемка прошла в старинном Софийском храме. Кстати, одно из своих обращений там записывал Владимир Зеленский.

Культура Украины всегда была самобытной и тяготела к европейской – как бы ее ни пытались подавить сначала имперский, а затем российский режимы. Наши ученые времен Ренессанса писали на латыни и распространяли идеи гуманизма. Наша Острожская Библия находится в библиотеках Оксфорда и Рима. А прекрасное европейское барокко трансформировалось в казацкое – его шедевры хранит София Киевская, откуда я обратилась к зрителям марафона,

– подчеркнула Зеленская.

"Сегодня Россия стремится не только захватить наши территории или физически уничтожить украинцев. Она стремится стереть с лица земли нашу украинскость – и европейскость в то же время. Поэтому наша миссия – сохранить не только культурные достопримечательности, но и культурный код украинцев: свободных талантливых креативных новаторов, которые формируют ценности нашего общего европейского будущего", – подытожила первая леди Украины.

Какие артисты выступили на Embrace Ukraine: