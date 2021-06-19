З Еллертом, сином і мамою: Ксенія Мішина відсвяткувала день народження в Криму

У п'ятницю, 18 червня, Ксенії Мішиній виповнилося 32 роки. З нагоди дня народження "Холостячка" влаштувала пишне святкування в Балаклаві, що в Криму. На торжество до окупованого півострова вона привезла сина Платона та коханого Олександра Еллерта.

Переможниця "Танців з зірками" і зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина народилась і виросла в місті Севастополь, що в Криму. Там досі мешкає мама зірки Наталія, яку вона навідує вкрай рідко. З нагоди 32-річчя іменинниця відправилась на окупований півострів й організувала гучну вечірку в ресторанному комплексі в Балаклаві.

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На святкування вона запросила багато подруг з Криму, маму, 9-річного сина Платона й переможця "Холостячки" Олександра Еллерта. Після застілля й фотосесії на тлі Кримських гір Ксенія Мішина з гостями повернулась до Севастополя, де друзі влаштували її обранцю екскурсію вечірнім містом.

Ксенія Мішина відсвяткувала день народження в Криму: дивіться відео онлайн

До слова, чи не вперше "Холостячка" поділилася фото, на якому постала разом з коханим, мамою і сином. Сім'я позувала на літній терасі закладу, в якому відбулося пишне святкування. Ксенія Мішина, Олександр Еллерт і Платон кумедно позували на камеру, тоді як мама зірки була стриманою.

Свій новий рік я оголошую роком любові, сім'ї, єднання і прагнення зробити щасливими і світлими життя інших. Кохаю! Цілу! Ваша 32-річна Мішина,

– написала акторка.

Ксенія Мішина з Еллертом, сином і мамою / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина з Олександром Еллертом / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, востаннє Ксенія Мішина публікувала фото з окупованого Криму в травні минулого року. Тоді вона відправилась у Балаклаву з сином Платоном і захоплювалась величчю рідних гір. Раніше "Холостячка" розповідала про дитинство в Криму й наголошувала, що це місце для неї "поза межами, державами, суперечками і поділами".