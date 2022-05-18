Ксенія Мішина пояснила, чому не треба цькувати один одного: "Накидаємось на тих, хто обрав жити"

Українська співачка Ксенія Мішина поділилась думками про війну. Вона закликала українців не цькувати один одного, а зберігати енергію на майбутню відбудову країни.

Українська акторка Ксенія Мішина поділилась особистими переживаннями щодо війни. Вона зізналась, що як і всі українці, переживає складний період у житті.

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Ксенія Мішина про складний період війни та ненависть

Акторка розповіла, що раніше ніколи не стикалась з такими викликами для психіки, яких принесла війна.

Кожен із нас переживає ці руйнівні емоції по-різному, та всі ми опинилися у різних умовах, з різним ступенем травмованості. Комусь пощастило більше, комусь менше, але всіх нас об'єднує одна мета – вижити та вистояти! Це не дивно, що переживаючи біль, страх і розпач деякі з нас більше за інших наповнюються ненавистю та злістю,

– поділилась зірка.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

Ксенія Мішина зауважила, що коли почуття ненависті спрямовувати на "своїх", то це лиш погіршить стан: "Одна річ, коли ми бачимо зрозумілу "зраду", а друга – коли ми натовпом накидаємося на тих, хто просто обрав жити, радіти сонцю чи їжі, поїхати в безпеку чи поділитися своїм щастям. І це шлях у нікуди! Травля тих, кому краще і вина, що ти вижив, мають загальну математику".

Зараз наше суспільство проходить самоідентифікацію, а значить, ми вибираємо право на краще життя. На життя в суспільстві, в якому є цінності! І головна цінність – це людське життя! Але без застережень, кожне життя цінне!

– додала артистка.

Ксенія підкреслила, що треба вміти радіти за інших, адже тоді ми навчимось бути й самі щасливими. Якщо ж будемо ненавидіти кожного, то не матимемо сил відбудовувати країну згодом.

"Радіючи за інших, ви, навіть якщо вам гірше, знайдете надію та силу для покращення та руху вперед. Повірте, ніхто з нас не несе відповідальності за горе, яке до нас прийшло, тільки Росія. Також я зрозуміла, що всі люди, які пишуть мені та всім іншим блогерам гидоти та жовч, їм просто дуже погано. Мені теж дуже погано, але я вибираю чіплятися за світло і до останньої краплі любити життя, по можливості заражаючи цим все більше і більше людей!" – підсумувала акторка.