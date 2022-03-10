Ксенія Мішина покепкувала з росіян і запропонувала їм побитий iPhone за 50 тисяч гривень

Українська акторка Ксенія Мішина наразі перебуває у безпечному місці в Дубаї з сином, проте продовжує підтримувати "медіафронт". Вона посміялась з накладених санкцій на Росії та заборону розповсюдження техніки Apple.

Наразі техніка Apple у Росії – справжня розкіш, і тепер усі росіяни справді матимуть "останній" iPhone. Для багатьох модниць та інстаграм-блогерів – це найбільша "втрата", тому Ксенія запропонувала їм свій побитий телефон.

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Росія, продаю айфон! Недорого! 200 тисяч рублів (50 тисяч гривень, – Showbiz 24). Майже працює. Пишіть в особисті. Хоча, як ви мені перекажете гроші? Хоча, звідки у вас гроші? Упс,

– іронічно написала до росіян зірка "Холостячки-1".



Ксенія Мішина "потролила" росіян / Фото з інстаграм-сторіс акторки

перелік всіх компанії, які вийшли з Росії через військову агресію на території України – читайте тут . Проте також варто знати, які компанії залишились на Росії

Наразі невідомо, як підписники Ксенії відреагували на її "троллінг", проте акторка з першого дня вторгнення Росії до України бореться з фейками та пропагандою.

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