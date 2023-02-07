"Залиш ці фото для альбому": Ксенію Мішину розкритикували через усміхнений знімок з Бельгії

Українська акторка Ксенія Мішина перебуває за кордоном, де побувала на прем'єрі серіалу з її участю. Вона виклала усміхнене фото, але у відповідь її розкритикували.

Днями українська акторка Ксенія Мішина відправилась у Бельгію, де побувала на прем'єрі серіалу Fair Trade 2. Артистка також знімалась у стрічці, тож вийшла на червону доріжку.

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Чому Ксенію Мішину розкритикували

Напередодні прем'єри серіалу Ксенія Мішина опублікувала своє фото на тлі Кафедрального собору в Антверпені, на якому позувала з широкою усмішкою. "Щастя – це так просто", – поділилась артистка.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму акторки

Щоправда, користувачі мережі не оцінили щасливе фото знаменитості. Вони дорікнули зірці через те, що вона розважається, поки в країні війна. Також Ксенії порадили такі кадри не публікувати в мережі.

"Так, добре, де нас немає... Ми щохвилини в напрузі, бо війна триває, гинуть люди!";

"Війна нам показала, що найбільше щастя – це коли поруч рідні живі та здорові, і в тебе є можливість їх обійняти";

"Це просто, коли є гроші і можливість";

"Ну у нас тут таке собі щастя";

"Ні, Ксеніє, складно, коли ти в Україні";

"Дуже добре, що у тебе є можливість виїхати за кордон і бути там щасливою. Але, будь ласка, не викладай більше таких фото, коли у нас хлопці гинуть на передовій. Залиш ці фото для свого альбому".

Але інші звернули увагу на те, що Ксенія Мішина, ймовірно, говорить про те, що важливо відчувати різні емоції і не дозволяти собі опускати руки.

"Життя дуже швидко проходить. Насолоджуйтесь їм по повній. Від війни, постійних тривог потрібно хоч на пару днів змінити картинку. Діти не повинні лишатися дитинства і позитивних емоцій, бачити щасливу маму";

"Люди, ви всі з розуму посходили, чи що? Забороняєте людям бути щасливими і здоровими? Поверніть собі адекватність";

"Сенс цього поста від Ксенії, думаю, не про розваги чи безтурботність в той час, коли у твоїй країні війна, а про те, що треба цінувати кожний день свого життя, радуватись дрібницям, мати і цінувати життя і маленькі радощі, так, як це можливо в теперішній час. Треба жити, радіти не зважаючи на всі труднощі сьогодення – адже ми живі".

Цікаво, що Ксенії Мішиній за час війни "прилітало" неодноразово: