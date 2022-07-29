Ксенія Мішина вчиться стріляти з бойової зброї: несподіване відео з полігону

Українська акторка Ксенія Мішина емоційно реагувала на можливу мобілізацію зірок, але днями здивувала новим відео. Зірка вчилась стріляти з кулемета й автомата.

Відома українська акторка Ксенія Мішина нещодавно повернулась до України, тож вирішила навчитися стріляти зі зброї. Знаменитість поїхала на військовий полігон, де освоювала кулемет, автомат і РПГ.

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Ксенія Мішина вчиться стріляти зі зброї

Акторка поділилась, що війна змінює не тільки пріоритети, але й переконання. Тому й вона вирішила дізнатися, що таке справжня зброя. Це "знайомство" було для неї доволі емоційним.

Спочатку ці знаряддя вбивств, важкі й холодні, змусили мене здригнутися і заціпеніти. Але як тільки я зробила перший постріл, я відчула такий приплив сил, енергії та впевненості! Я не знаю, що це було: адреналін, підсвідоме відчуття влади чи відчуття сили… не знаю!

– поділилась Ксенія.

"Але це було щось, що я ніколи не відчувала. Напевно ці почуття і живлять наших воїнів, а коли сюди додається патріотична справа, любов до нашого життя – захищати землю і своїх близьких, вони стають не просто війнами, а надлюдьми!".

Ксенія Мішина навчалась стрільби: дивіться відео

Так само стріляти навчався і 10-річний син акторки. "Ще вчора, 23 лютого, я намагалася зберегти сина від стресів, агресії у дворі та на дитячому майданчику. А сьогодні я вже не можу чинити опір тому, що він "дитина війни".



Син Ксенії Мішиної на полігоні / Фото з інстаграм-сторіз

Акторка підтримала жінок на війні

, раніше Ксенія Мішина доволі скептично поставилась до можливої мобілізації жінок . Вона зізналась, що дуже емоційна, тому навряд чи б витримала таке напруження. "Я відразу впаду від стресу. Мені здається, кудись моя кукуха поїде. Для мене дуже страшно реально опинитися в гарячій точці".

Ксенія Мішина нагадала, що в українській армії служить понад 50 тисяч жінок на різних позиціях та посадах.

Вдумайтеся, п'ятдесят тисяч звичайних українських дівчат, жінок, чиїхось мам, сестер подруг. Ще нещодавно більшу частину з них хвилювали дуже прості життєві питання: як краще подбати про сім'ю, як усе встигнути, і іноді, як зробити щасливою себе. А сьогодні вони пішли у такий новий та складний досвід, щоб розширити коло своєї родини до розмірів усієї країни!

– написала актриса.

"Українки, я завжди пишалася вами і намагалася своєю діяльністю робити внесок у життя жінок нашої країни! Але сьогодні я не просто пишаюся, я навчаюсь у вас, захоплююсь, я відправляю вам низький уклін! Ви і є найкраща ілюстрація хоробрості, вірності та кохання! Дякую всім, хто став причетним до цього досвіду, він точно змінив мене назавжди!" – підсумувала зірка.