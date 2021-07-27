Ксенія Мішина показала ефектний образ у білому костюмі та корсеті: фото

Українська акторка Ксенія Мішина увійшла до складу журі телешоу "Україна має талант", зйомки якого вже розпочали. Зірка оприлюднила фото, де позувала в розкішному білому костюмі та спокусливому корсеті.

Розпочалися зйомки нового сезону популярного шоу талантів. Цього року виступи конкурсантів оцінюватимуть троє зіркових суддів. Серед них Ксенія Мішина.

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Образ Ксенії Мішиної

Стилісти та візажисти проєкту попрацювали над образом акторки. Ксенія постала перед камерами в елегантному білому костюмі, що складався з широких штанів з високою посадкою та подовженому піджаку, що не застібався. Під піджак вона одягнула звабливий корсет бежевого кольору, який підкреслив фігуру.

Телевізійний образ Мішиної довершили довгі сережки. Її волосся вклали рівно та забрали назад. На обличчі зробили макіяж з акцентом на очах і матовою помадою коричневого кольору на губах.

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У дописі під фото Ксенія поділилася емоціями зі зйомок: "Уявляєте, я у складі журі "Україна має талант"! Це для мене надзвичайна подія. Колись я тільки могла уявити, що зможу мати таку відповідальність перед своєю країною, а сьогодні моя мрія перетворилась в реальність. Я хочу стати підтримкою для багатьох українців, які сміливо вийдуть на цю сцену. На нас чекають сотні талантів, про які ви дізнаєтесь вже восени! З великою любов'ю до вас".