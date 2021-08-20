Ксенія Мішина похизувалась образом в корсеті від Андре Тана

Перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина завершила зйомки шоу "Україна має талант" й одразу взялась за інший проєкт. На знімальному майданчику вона з'явилась з колегою Олександром Поповим і показала витончений образ від Андре Тана.

32-річна акторка так і не зізналась, над яким кіношним проєктом працює, однак поділилась кількома відео з-за лаштунків. Цікаво, що локацією для зйомок стала простора двоповерхова квартира в Києві, де рік тому знімали перший сезон "Холостячки", головною героїнею якого і була Ксенія Мішина.

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Для зірки підготували розкішний образ у класичному стилі. Вона одягла чорні штани прямого крою, котрі ефектно підкреслили спокусливі форми акторки.

Елегантний низ Мішина поєднала з чорним корсетом від успішного українського модельєра Андре Тана. Бретелі та декольте дизайнерського вбрання прикрашені стрічкою з блискучим камінням. Щоправда, як видно з інших відео, цю красу знаменитість дещо приховала за приталеним жакетом.

Дивіться, яка я сьогодні. Який гарний корсет від Андре Тана, який скоро побачать на великих екранах,

– похизувалась Ксенія Мішина.

До слова, розкішний образ Ксенія Мішина довершила фірмовою зачіску – високим хвостом. Витончені риси її обличчя підкреслив макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очі.

Ксенія Мішина в корсеті від Андре Тана / Відео з інстаграм-сторіс акторки