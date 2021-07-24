Ксенія Мішина почала спілкуватися українською мовою

Українська акторка, головна героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина приголомшила шанувальників неочікуваним зізнанням. Тепер знаменитість в соціальних мережах спілкується українською мовою. Ймовірно, все через те, що серіали зніматимуть лише українською й актриса готується до зйомок.

Акторка активно розвиває особистий блог в інстаграмі, де ділиться різними новинами з життя. Раніше Ксенія у дописах і відео розмовляла лише російською, а тепер перейшла на українську.

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Ксенія Мішина розмовляє українською

Знаменитість заявила, що так розмовлятиме найближчим часом. Мішина додала, що є причина такого рішення, проте наразі не озвучила її.

"Добрий день, друзі! У мене мовний режим. Скоро розповім, чому так. Деякий час спілкуватимуся та записуватиму інстаграм-сторіз українською. Хочу вас попросити не бути занадто суворими до мене, якщо говоритиму з помилками. Одного дня я обов'язково гарно спілкуватимуся українською мовою. Всім гарного дня!", – сказала Ксенія.

Тепер в інстаграм-сторіз вона ділиться різними подробицями лише українською, проте підписує фото та відео все-таки російською. Також Мішина дякує підписникам, що виправляють її та допомагають з вивченням мови.

Ксенія Мішина спілкується українською мовою: дивіться відео онлайн

Оскільки Мішина працює в кіноіндустрії, то, ймовірно, таке рішення пов'язане з новими нормами мовного закону, які почали діяти 16 липня 2021 року. Адже тепер мовою поширення й демонстрування фільмів в Україні є українська. Проте наразі зірка не підтверджує та не спростовує такі припущення прихильників.