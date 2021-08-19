Ксенія Мішина та Олександр Еллерт інтригують возз'єднанням: історія зіркової пари у фото

Акторка Ксенія Мішина та ведучий Олександр Еллерт розпочали стосунки на реаліті-шоу "Холостячка". Одразу після завершення зйомок вони почали жити разом, але не пройшов навіть рік, як дівчина оголосила про розрив. Фанатів спантеличив той факт, що Олександр привітав Ксенію з річницею стосунків.

У мережі активно обговорюють возз'єднання Мішиної та Еллерта, проте самі вони не коментують ситуацію, яка склалася. Дивіться історію однієї з найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу у фотодобірці Showbiz 24.

До теми Еллерт несподівано привітав Мішину з річницею стосунків: фанати розгублені

Ексклюзивний матеріал ми підготували на тлі розмов про відновлення стосунків між Ксенією та Олександром. У ньому пригадали найяскравіші моменти з "Холостячки" та життя пари після проєкту.

Закохані проводили час не лише вдвох, а й разом з дітьми. Нагадаємо, в Еллерта є донька Еля від першого шлюбу, а й Мішиної – син Платон. Вони познайомилися ще на зйомках проєкту, тому після його завершення швидко змогли знайти спільну мову.

Як Ксенія та Олександр будували стосунки на очах у всієї країни – дивіться далі!

Історія Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта у фотографіях

Стосунки на "Холостячці" / Фото СТБ

Життя після проєкту / Фото СТБ, інстаграму Ксенії Мішиної, Олександра Еллерта