Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з дітьми відправилися на відпочинок: фото

Українська акторка Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт разом із дітьми відправилися на заслужений відпочинок. Для відпустки зіркова пара обрала сонячну Домінікану.

Джерело: інстаграм Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Після фіналу проєкту "Холостячка" до них прикута особлива увага прихильників. Тепер фанати спостерігають, як закохані відпочивають в Домінікані.

Читайте також Буде тягнутися і розвиватися: Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Олександром Еллертом

Актриса на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала кумедне селфі з літака. Вона позувала на фото разом із сином Платоном, коханим Олександром та його донькою Елею. Усі четверо вирушили у сімейному відпустку, чому були дуже раді.

Ксенія Мішина про відпочинок

У публікації акторка розповіла, що цього разу планування відпустки було важким. Було багато сумнівів, перешкод та неочікуваних подій, які відбувалися з того моменту, коли вона з Олександром вирішили нарешті здійснити маленьку мрію та полетіти далеко-далеко.

То зміна локації, то зваблення робочими пропозиціями, то зміна складу, то відсутність квитків,

– поділилася Мішина.

Ксенія зізналася, що Олександр взяв вирішення всіх нюансів на себе і вони все-таки змогли потрапити на райський острів. 12 годин в літаку і всією сім'єю вони ніжаться на сонечку на узбережжі океану та відпочивають від повсякденних справ, роботи.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з дітьми / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної