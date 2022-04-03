Кров застигає в жилах: "Антитіла", Могилевська шоковані кадрами з Бучі та інших міст Київщини

Вся Україна та світ не можуть усвідомити, що росіяни були здатні на звірства в окупованих містах Київщини. Після звільнення регіону в мережі показали приголомшливі кадри із загиблими. На них вже відреагували українські зірки.

Понівечені та закатовані тіла українців, зґвалтовані жінки та неповнолітні дівчата, зв'язані молоді чоловіки, яких розстріляли – ці та багато інших жахливих звірств вчинили російські військові, поки перебували в Україні на Київщині. Цивільні українці, які не покидали свої домівки, загинули від рук росіян найбільш жорстоким чином.

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На фотографії з місць подій неможливо дивитись спокійно, від них у прямому сенсі холоне кров. Артисти шоковані злочинами росіян і вимагають якнайвищого покарання для них.

Реакція зірок на фотографії зі звільненої Київщини

"Господи, як таке може бути у центрі Європи? Буча після звільнення… Я просто не можу прокинутися від цього страшного сну. Нелюди, тварюки непрохані. Повинна бути розплата! Господи, ти все бачиш. Ці мерзоти мають понести законне покарання за скоєне", – написала в інстаграмі Наталія Могилевська.

"Жертви російської окупації. Після звільнення численних українських міст Збройними Силами України, відкривається жахлива картина злочинів росіян. Жінки та молоді дівчата зґвалтовані! Діти вбиті!! Цивільні закатовані! Геноцид Української Нації. Світе, що тобі ще потрібно? Всім, хто кричить що росіяни не винні у цій війні, а вся вина лежить лише на Путіну, бажаємо відчути все те, що відчули наші українські люди. Це не Путін особисто ґвалтує наших жінок, дітей, розстрілює мирних жителів і закопує їх у канавах", – йдеться у дописі гурту "Антитіл".

"Я бачив тіла молодих хлопців. У них зв'язані руки, прострілена голова. Одягнено капюшон чи шапка… Видно, що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація, і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Бідні люди. Дуже багато тіл. Це сльози та біль… Усіх молодих, здорових просто розстрілювали", – розповів Дмитро Комаров.

"Облізлі тварюки боягузливо втекли після всіх своїх звірств! Але більшість бігла через Чорнобильську зону, вдихаючи радіаційний пил, який піднімався від коліс техніки. Тож багато хто навіть до кінця війни не доживе. А як і доживуть, то самі знаєте як… А ми? Ми стали сильнішими і згуртованішими! І завжди будемо триматися разом, щоб гнати цих облізлих мерзот", – наголосив Слава Дьомін.