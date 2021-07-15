Кронпринцеса Вікторія знялась у святковій сімейній фотосесії в честь 44-річчя

Спадкоємиця шведського престолу кронпринцеса Вікторія 14 липня святкувала своє день народження. З нагоди свята вона взяла участь у родинній фотосесії, де був її чоловік Даніель та діти Естель і Оскар.

Фотосесія відбулась біля замку Боргхольм, де сім'я мала невеличку прогулянку перед концертом. У день свого 44-річчя кронпринцеса одягнула ніжну білу сукню з рукавами-ліхтариками та коміром-стійкою, а завершила образ босоніжками-еспадрильями. Її донька принцеса Естель одягнула подібну сукню, як у її матері.

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Чоловік іменинниці – кронпринц Даніель був одягнений в оливкові штани, білу сорочку, насичений синій піджак та мав чорне взуття. На противагу доньці, яка повторила look мами, син Даніеля одягнув білий образ – сорочку та шорти.

Сім'я радісно усміхалась на камеру та демонструвала теплі стосунки одне з одним.



Сім'я кронпринцеси Вікторії / Фото Getty Images

Що відомо про кронпринцесу Вікторію