Померла Крістін Макві – лідерка легендарного гурту Fleetwood Mac
Джерело:Крістін Макві
Лідерка знаменитого гурту Fleetwood Mac Крістін Макві пішла з життя 30 листопада. Її родина повідомила, що зірка померла через хворобу.
У Великій Британії померла знаменита співачка Крістін Макві. Вона була лідеркою популярного британо-американського гурту Fleetwood Mac.
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Померла Крістін Макві
Про смерть виконавиці повідомила її сім'я. Родичі розповіли, що Крістін хворіла й пішла з життя у лікарні, вранці 30 листопада.
Вона була в компанії своєї родини. Ми люб'язно просимо вас поважати приватне життя родини в цей надзвичайно болісний час, і хочемо, щоб усі зберегли Крістін у своїх серцях і пам’ятали про життя неймовірної людини та шанованого музиканта, якого любили всі,
– написала родина у соцмережах.
Відхід Крістін Макві прокоментував і гурт Fleetwood Mac. Музиканти пишуть, що фронтвумен була найкращою подругою та найталановитішою артисткою.
Крістін Макві / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про Крістін Макві
- Англійська музикантка Крістін Перфект (це її дівоче прізвище) почала займатися створенням пісень у 60-х роках. Вона була шанувальницею гурту Fleetwood Mac і хотіла стати його учасницею.
- У 1968 році Крістін вийшла заміж за бас-гітариста колективу – Джона Макві. Згодом вона таки доєдналась до групи, а потім навіть стала його лідеркою.
- Через 8 років шлюбу Макві розлучилися. Це надихнуло Крістін на створення пісень, які стали одними з найбільш популярних. Досі легендарними вважають композиції Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me та Songbird.
- Наприкінці 90-х Крістін Макві пішла з музичної індустрії, але після довгої перерви, у 2014 році вона знову приєдналась до Fleetwood Mac.