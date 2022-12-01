Померла Крістін Макві – лідерка легендарного гурту Fleetwood Mac

1 грудня 2022 , 09:24
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Крістін Макві

Лідерка знаменитого гурту Fleetwood Mac Крістін Макві пішла з життя 30 листопада. Її родина повідомила, що зірка померла через хворобу.

У Великій Британії померла знаменита співачка Крістін Макві. Вона була лідеркою популярного британо-американського гурту Fleetwood Mac.

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Померла Крістін Макві

Про смерть виконавиці повідомила її сім'я. Родичі розповіли, що Крістін хворіла й пішла з життя у лікарні, вранці 30 листопада.

Вона була в компанії своєї родини. Ми люб'язно просимо вас поважати приватне життя родини в цей надзвичайно болісний час, і хочемо, щоб усі зберегли Крістін у своїх серцях і пам’ятали про життя неймовірної людини та шанованого музиканта, якого любили всі,
– написала родина у соцмережах.

Відхід Крістін Макві прокоментував і гурт Fleetwood Mac. Музиканти пишуть, що фронтвумен була найкращою подругою та найталановитішою артисткою.


Крістін Макві / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про Крістін Макві

  • Англійська музикантка Крістін Перфект (це її дівоче прізвище) почала займатися створенням пісень у 60-х роках. Вона була шанувальницею гурту Fleetwood Mac і хотіла стати його учасницею. 
  • У 1968 році Крістін вийшла заміж за бас-гітариста колективу – Джона Макві. Згодом вона таки доєдналась до групи, а потім навіть стала його лідеркою. 
  • Через 8 років шлюбу Макві розлучилися. Це надихнуло Крістін на створення пісень, які стали одними з найбільш популярних. Досі легендарними вважають композиції Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me та Songbird.
  • Наприкінці 90-х Крістін Макві пішла з музичної індустрії, але після довгої перерви, у 2014 році вона знову приєдналась до Fleetwood Mac.
Автор: Марія Касій