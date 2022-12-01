У Великій Британії померла знаменита співачка Крістін Макві. Вона була лідеркою популярного британо-американського гурту Fleetwood Mac.

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Померла Крістін Макві

Про смерть виконавиці повідомила її сім'я. Родичі розповіли, що Крістін хворіла й пішла з життя у лікарні, вранці 30 листопада.

Вона була в компанії своєї родини. Ми люб'язно просимо вас поважати приватне життя родини в цей надзвичайно болісний час, і хочемо, щоб усі зберегли Крістін у своїх серцях і пам’ятали про життя неймовірної людини та шанованого музиканта, якого любили всі,

– написала родина у соцмережах.

Відхід Крістін Макві прокоментував і гурт Fleetwood Mac. Музиканти пишуть, що фронтвумен була найкращою подругою та найталановитішою артисткою.



Крістін Макві / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про Крістін Макві