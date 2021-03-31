Щаслива Кріссі Тейген знялась з двома дітьми для обкладинки журналу: фото

Американська телезірка Кріссі Тейген разом з дітьми Луною і Майлзом стали зірками нового випуску журналу People. У ньому вона знялась у фотосесії та розповіла про виховання дітей.

Незважаючи на те, що Кріссі Тейген минулої осені втратила дитину на пізньому терміні вагітності, жінка оговталась та не втрачає оптимізму. Зараз вона займається вихованням підростаючих дітей та розповідає, що найбільше цінує у дітях.

До слова Я не навчилась блокувати негатив, – Кріссі Тейген видалила акаунт у твітері

"Я відкрита, вільна духом, і я люблю, щоб діти були дітьми. Для нас добро – така важлива річ. Коли ви зустрічаєтесь з нашими дітьми, вони дуже теплі і дружелюбні. Ви (батьки, – Showbiz 24) вселяєте у них ці речі, але не забувайте також дозволяти дітям бути творчими, енергійними та допитливими створіннями", – підкреслила Кріссі Тейген.



Кріссі Тейген з дітьми Луною та Майлзом / Фото Майка Розенталя, People

Жінка також поділилась думками про Джона Ледженда та його роль у батьківстві.

"Я думала, що знаю все про Джона, а потім у нас народилися діти. Було чудово бачити, як він піклується про них. Бачити, як мій партнер стає батьком, дійсно чудово", – зазначила зірка.

"Дізналась, наскільки я сильна", – Кріссі про викидень

Не оминула Кріссі теми викидня, що стався у 2020 році. Вона зізналась, що нарешті зрозуміла, наскільки сильним може бути її тіло – і фізично, і морально.

Я дізналася, наскільки я сильна. Цей рік став справжнім випробуванням для всіх в світі, включаючи нашу маленьку сім'ю… Було дуже приємно бачити, як люди згуртовуються навколо нас… Яку б любов ми не вклали у світ 10 років тому, ми отримуємо її в десять разів. Я відчуваю кожну частинку любові від всіх у всьому світі,

– зізналась Кріссі Тейген.

Для обкладинки журналу 35-річна Кріссі одягнула чарівну сіру сукню з відвертою зоною декольте, а для окремого фоту обрала сяючу помаранчеву сукню з пишними рукавами. У відеозйомці також взяла участь мама Кріссі Тейген.



Неймовірна Кріссі Тейген для журналу People / Фото Майка Розенталя, People