"Краще б ти не приїжджав": Тоня Матвієнко зі сльозами розповіла про зустріч з чоловіком

Співачці Тоня Матвієнко довелось розлучитися з Арсеном Мірзояном через війну. Та в один день їм вийшло зустрілись – про це зірка згадує зі сльозами на очах.

Виконавиця Тоня Матвієнко з початку війни жила в Португалії, але згодом приїхала в Німеччину. Там їй і випала нагода зустрітись з чоловіком.

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Тоня Матвієнко про розлуку з Мірзояном

Співачка поділилась, що Арсен Мірзоян активно допомагає ЗСУ й волонтерить. Також він перевозив машини з Німеччини, тож мав можливість ненадовго зустрітися з дружиною. Тоня Матвієнко згадала цей день зі сльозами на очах.

Це був такий день… Я його так чекала. Він поза зоною досяжності був. Я йому геолокацію вислала, де ми. Розумію, що скоріше за все сів телефон. Я ходжу на балкон, виглядаю його, виглядаю. Бачу, він ходить, шукає. Я як заверещу: Арсен, Арсен, ми тут… Я побула з чоловіком один день, а потім кажу: "Краще б ти не приїжджав". Це такі муки попрощатися,

– зізналась артистка.

Тоня Матвієнко розповіла, що не планує залишатися в Німеччині. Однак не зізнається, куди планує вирушити: "Арсен сказав: "Почекай поки два місяці". Я не буду поки казати куди я поїду, щоб воно вийшло".

Ніна Матвієнко повернеться додому

Тоня Матвієнко також поділилась, що її мама більше не хоче залишатися за кордоном. Тому скоро вона повернеться до України. Ніна Митрофанівна приїхала до Магдебурга лиш для благодійних концертів, тож її місія тут закінчилась.

"Мама їде до Києва. Вона сказала: "Все, я більше не можу". Наша місія виконана. Ми співали, ми збирали кошти для дітей які тут, в Магдебурзі. На їхні потреби, для школи, тут дуже багато українців. Мама каже: "Я поїду додому". Ми купили квиток", – розповіла зірка.