У костюмі за 38 тисяч гривень і з сумкою Chanel: Санта Дімопулос підкорила образом у Дубаї
Джерело:інстаграм Санти Дімопулос
Українська співачка Санта Дімопулос проводить канікули в Дубаї. Днями вона продемонструвала новий яскравий образ.
Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос відпочиває у Дубаї разом з сім'єю. Зірка вважає, що початок 2022 року почався для неї вдало.
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Образ Санти Дімопулос
На зимових канікулах виконавиця часто хизується стильними та ефектними образами. Днями вона приміряла трендовий костюм з різнобарвним принтом. Комплект від бренду La DoubleJ складався з широких штанів з вирізами та шовковою блузкою. Таке вбрання обійшлось зірці у 1185 євро – майже 38 тисяч гривень.
Брендові аксесуари доповнили look Санти Дімопулос – чорна сумочка від Chanel та великі чорні сонцезахисні окуляри від Louis Vuitton. Шию артистка прикрасила делікатним ланцюжком з камінцями, а руку – браслетом від Cartier.
Санта Дімопулос зібрала волосся в елегантний низький хвіст та підкреслила риси обличчя легким макіяжем.
Санта Дімопулос / Фото з інстаграму зірки
"Я задоволена своїм початком цього року. Не дивлячись на погоду (не завжди хорошу), мені цього разу дуже сподобалось дозвілля в Дубаї. Ми зняли будинок на місяць і дуже розмірено, спокійно, по сімейному і домашньому провели цей час. Регулярно займалися спортом, нормально харчувалися, багато проводили час з дітьми, гуляли, відсипалися, читали, сміялися та раділи кожному дню", – поділилась враженнями знаменитість.
Санта Дімопулос / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники активно коментують дописи співачки. Новий образ Дімопулос також зібрав багато вподобань і компліментів:
- "Богиня";
- "Ти красива, як і завжди";
- "Стильно";
- "Санта, ви неймовірно красива та харизматична";
- "Красива"
- "Так класно".