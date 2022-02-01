Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос відпочиває у Дубаї разом з сім'єю. Зірка вважає, що початок 2022 року почався для неї вдало.

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Образ Санти Дімопулос

На зимових канікулах виконавиця часто хизується стильними та ефектними образами. Днями вона приміряла трендовий костюм з різнобарвним принтом. Комплект від бренду La DoubleJ складався з широких штанів з вирізами та шовковою блузкою. Таке вбрання обійшлось зірці у 1185 євро – майже 38 тисяч гривень.

Брендові аксесуари доповнили look Санти Дімопулос – чорна сумочка від Chanel та великі чорні сонцезахисні окуляри від Louis Vuitton. Шию артистка прикрасила делікатним ланцюжком з камінцями, а руку – браслетом від Cartier.

Санта Дімопулос зібрала волосся в елегантний низький хвіст та підкреслила риси обличчя легким макіяжем.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграму зірки

"Я задоволена своїм початком цього року. Не дивлячись на погоду (не завжди хорошу), мені цього разу дуже сподобалось дозвілля в Дубаї. Ми зняли будинок на місяць і дуже розмірено, спокійно, по сімейному і домашньому провели цей час. Регулярно займалися спортом, нормально харчувалися, багато проводили час з дітьми, гуляли, відсипалися, читали, сміялися та раділи кожному дню", – поділилась враженнями знаменитість.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники активно коментують дописи співачки. Новий образ Дімопулос також зібрав багато вподобань і компліментів: