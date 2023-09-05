Після звинувачень у насильстві: нова дівчина Войтенка відповіла хейтерам і показала спільні фото
Джерело:Наталія Камінська
Колишня дружина Костянтина Войтенка звинуватила актора у знущанні та побитті. Сам Войтенко мовчить про скандал. Водночас його нова дівчина Наталія Камінська відповіла на звинувачення та показала спільні фото.
Нагадаємо, що Костянтин Войтенко та Валентина Марініна розлучилися ще минулого року. Днями ексдружина актора наважилася розповісти про домашнє насильство.
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Дівчина Войтенка відповіла на звинувачення
Нова кохана українського актора Костянтина Войтенка, дизайнерка Наталія Камінська відповіла на коментарі щодо звинувачень.
Підписниця запитала у дівчини, чи нормально їй бути з чоловіком, який бʼє жінок. На це Наталія відповіла різко: "У вас є докази?".
Дівчина Войтенка відповіла на звинувачення / Скриншот коментарів
Вже через кілька годин після того, як колишня дружина Войтенка звинуватила його в домашньому насильстві, Камінська опублікувала серію спільних фото з ним і дітьми.
На знімках закохана пара позувала разом та зі своїми дітьми — донькою актора від Валентини Мариніної та сином Камінської від попередніх стосунків.
"Наші літні спогади", – підписала вона фото.
Дивіться фото Наталії Камінської та Костянтина Войтенка:
Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насильстві
- Валентина Марініна шокувала історіями про знущання та побиття з боку ексчоловіка. Вона заявила, що Войтенко застосовував до неї усі види насильства.
- "Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник", – заявила танцівниця.
- Одного разу Валентина Марініна навіть викликала поліцію після фізичного насильства. Тоді правоохоронці попросили її помиритися з чоловіком. Батько Валентини теж відмовляв її писати заяву.
- Але після цього випадку подружжя поїхало на відпочинок у Туреччину, де Костянтин начебто казав їй звернутися до психіатра, а потім "грав у мовчанку". Валентина відчувала психологічне насильство.