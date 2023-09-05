После обвинений в насилии: новая девушка Войтенко ответила хейтерам и показала общие фото

5 сентября 2023, 17:48
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Наталья Каминская

Бывшая жена Константина Войтенка обвинила актера в издевательстве и избиении. Сам Войтенко молчит о скандале. В то же время его новая девушка Наталья Каминская ответила на обвинения и показала общие фото.

Напомним, что Константин Войтенко и Валентина Маринина развелись еще в прошлом году. На днях эксдружина актера отважилась рассказать о домашнем насилии.

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Девушка Войтенка ответила на обвинение

Новая любимая украинского актера Константина Войтенка, дизайнерша Наталья Каминская ответила на комментарии по обвинениям.

Подписщица спросила у девушки, нормально ли ей быть с мужчиной, который избивает женщин. На это Наталья ответила резко: "У вас есть доказательства?"


Девушка Войтенка ответила на обвинения / Скриншот комментариев

Уже через несколько часов после того, как бывшая жена Войтенка обвинила его в домашнем насилии, Каминская опубликовала серию общих фото с ним и детьми.

На снимках влюбленная пара позировала вместе и со своими детьми – дочерью актера от Валентины Марининой и сыном Каминской от предыдущих отношений.

"Наши летние воспоминания", – подписала она фото.

Смотрите фото Натальи Каминской и Константина Войтенка:

Константина Войтенка обвинили в домашнем насилии

  • Валентина Маринина шокировала историями об издевательствах и избиениях со стороны эксчеловика. Она заявила, что Войтенко применял к ней все виды насилия.
  • "Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, допустим, нарциссическим расстройством психики и насильник", – заявила танцовщица.
  • Однажды Валентина Маринина даже вызвала полицию после физического насилия. Тогда стражи порядка попросили ее помириться с мужем. Отец Валентины тоже отказывал писать заявление.
  • Но после этого случая супруги уехали на отдых в Турцию, где Константин якобы велел ей обратиться к психиатру, а затем "играл в молчание". Валентина испытывала психологическое насилие.

Автор: Марія Бондар