Оля Полякова заявила, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на кар'єру

Українська співачка Оля Полякова публічно заявила, що знаменитий продюсер і композитор Костянтин Меладзе пропонував їй інтим. Музикант прагнув близькості з ефектною білявкою, обіцяючи натомість просування кар'єри.

Королева української сцени Оля Полякова зробила шокуюче зізнання. Вона публічно підтримала скандальну колегу Ані Лорак після заяви про те, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим.

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На співачку, яка розвиває кар'єру в Росії, звалився осуд зірок і звинувачення в брехні. Однак Полякова поділилася, що отримувала подібну пропозицію від знаменитого композитора.

Я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини. Може, це пощастило або не пощастило лише нам. Ми про це ніколи не дізнаємося, тому що про це заведено мовчати,

– заявила артистка.

Вона наголосила, що в сучасному світі вважається нормою, коли "чоловік пропонує жінці інтим за якісь просування". Тому Оля Полякова звернулася з проханням до знаменитих колег, аби ті "дозволили правді звучати". Вона зауважила, що лише так можна вберегти дівчат від домагань.

"Правда ця повинна звучати, тому що замовчуючи, ми заохочуємо таку поведінку чоловіків. Ми будемо знову і знову отримувати ці непристойні пропозиції за просування по кар'єрі, за те, щоб залишитися на роботі, за те, щоб мати можливість отримувати зарплату", – завершила зірка.

Реакція мережі

Сама Ані Лорак наразі жодним чином не відреагувала на підтримку колеги Олі Полякової. Єдина публічна особистість, яка наголосила на сміливості артистки, – Віталій Козловський. "Оля! Я тебе люблю", – написав співак. Інші ж користувачі інстаграму захоплюються відвертістю Полякової.