Нормальна в нього позиція, – Володимир Бебешко заступився за Костю Меладзе, який втік до Італії

Український музичний продюсер Володимир Бебешко заступився за Костянтина Меладзе, у тандемі з яким працював багато років. Він підтвердив, що той разом з дружиною Вірою Брежнєвою живе в Італії й нібито підтримує Україну.

Позицію продюсера "ВІА Гри" Володимир Бебешко прокоментував у новому випуску "Культурної оборони". На це його підштовхнули коміки, які поставили питання руба: "Утік, правильно?"

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Бебешко про Костянтина Меладзе

Нормальна в нього позиція, він в Італії живе. Не треба так грубо "втік". Ну виїхав. Розумієте, він же не українець, він грузин. Має право жити там, де захоче,

– прокоментував Володимир Бебешко.

Він зауважив, що Костянтин Меладзе ніколи не обділяв Україну увагою, адже головні хіти його гурту "ВІА Гри" записувалися саме в нас.

"ВІА Гра" – це українська група. Я записував її перший альбом "Попытка № 5", якщо хтось пам'ятає. Це все ми разом записували й робили в Україні. Взагалі все найкраще, що було там, в окупантів, це робилося в Україні й досі робиться в Україні, тому що в них мізків немає", – додав звукорежисер.