Кортні Кардашян захопила розкішними формами в блискучому бікіні: еротичне фото

Американська підприємиця Кортні Кардашян поділилась з прихильниками новим фото з відпочинку. Пікантна світлина в купальнику завела мережу.

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян потішила мережу новою публікацією у своєму блозі. Менш як за добу фото вподобали більш ніж 1,5 мільйона користувачів.

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Пікантне фото Кортні Кардашян

Підприємиця позувала перед камерою на човні у відкритому морі. Вона сперлась на подушки, смакуючи хліб. Кортні Кардашян постала у світло-коричневому купальнику з блискітками, що вдало підкреслив пишні груди зірки та її підтягнутий живіт.

Спокусливий образ Кортні Кардашян доповнила тонкими ланцюжками з підвісками. Вона розпустила коротке волосся та зробила легкий макіяж. Світська левиця підкреслила очі нюдовими тінями й нафарбувала губи коричневою помадою.



Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян

У коментарях до публікації користувачі мережі захоплюються тілом Кортні Кардашян: