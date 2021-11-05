З дня в день у країні зростає кількість хворих на коронавірус. Проте невтішна статистика по-різному впливає на людей: одні переглядають ритм свого життя та принципи, тоді як інші піджартовують з пандемії. До числа останніх належить зірка серіалу "Кріпосна" Андрій Федінчик.
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Не минуло й року, як 36-річний актор важко хворів на COVID-19, як він вже глузує з надмірної кількості новин про коронавірус. Федінчик зняв курйозне відео під пісню "Когда я умер". Зірка ліг у труну, розміщену в справжній ямі, а тоді підскочив зі словами: "Коронавірус йо**ний б**ть".
Його нібито дратує, що скрізь говорять про моторошну динаміку захворюваності й смертності від COVID-19. Він переконаний, що ЗМІ зумисне підігрівають паніку.
Більша частина новин про коронавірус! При чому у форматі "все погано, але буде ще гірше"… І так всі налякані цим коронавірусом до нестями. Хоч бери й вже лягай у ящик і закривай зверху кришку,
– висловився Андрій Федінчик.
Реакція мережі на глузування Андрія Федінчика
Далеко не всі фани схвально оцінили жарт зірки серіалу "Кріпосна". На думку більшості, його жорстокий жарт недоречний:
- "Ваш гумор неоціненний, але так жартувати не варто. Всім найкращих побажань, а найголовніше – міцного здоров'я вам і вашим близьким";
- "У мене аж серце хапнуло, ну зовсім не смішно. Не лякай так більше";
- "Це чорний гумор, не треба так жартувати";
- "Ти нормальний таке відео постити? Я жінка похилого віку за 30. Думала все, заїкатися буду, поки не виліз звідти";
- "Якщо чесно, моторошно".
Повний текст публікації Андрія Федінчика:
Почав дивитися телевізор, хоча давно цього майже не роблю. І це якийсь капець. Більша частина новин про коронавірус! При чому у форматі "все погано, але буде ще гірше".
Я все розумію, хвороба важка, я і сам важко перехворів, з двосторонньою пневмонією, і сатурація була нижче критичної, і якби не гормони, то привіт стаціонар і кисень. Але ж навіщо вивалювати інфу в такій кількості? І так всі налякані цим коронавірусом вже до нестями. Хоч бери й вже лягай у ящик і закривай зверху кришку.
Смутні часи. Тож пропоную запастися гумором і позитивним настроєм.