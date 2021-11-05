З дня в день у країні зростає кількість хворих на коронавірус. Проте невтішна статистика по-різному впливає на людей: одні переглядають ритм свого життя та принципи, тоді як інші піджартовують з пандемії. До числа останніх належить зірка серіалу "Кріпосна" Андрій Федінчик.

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Не минуло й року, як 36-річний актор важко хворів на COVID-19, як він вже глузує з надмірної кількості новин про коронавірус. Федінчик зняв курйозне відео під пісню "Когда я умер". Зірка ліг у труну, розміщену в справжній ямі, а тоді підскочив зі словами: "Коронавірус йо**ний б**ть".

Його нібито дратує, що скрізь говорять про моторошну динаміку захворюваності й смертності від COVID-19. Він переконаний, що ЗМІ зумисне підігрівають паніку.

Більша частина новин про коронавірус! При чому у форматі "все погано, але буде ще гірше"… І так всі налякані цим коронавірусом до нестями. Хоч бери й вже лягай у ящик і закривай зверху кришку,

– висловився Андрій Федінчик.

Нагадаємо, у листопаді минулого року сім'я Андрія Федінчика та Наталії Денисенко захворіла на коронавірус. Зірки важко переносили хворобу – шалена слабкість, двостороння пневмонія, сатурація нижче критичної.

Реакція мережі на глузування Андрія Федінчика

Далеко не всі фани схвально оцінили жарт зірки серіалу "Кріпосна". На думку більшості, його жорстокий жарт недоречний:

"Ваш гумор неоціненний, але так жартувати не варто. Всім найкращих побажань, а найголовніше – міцного здоров'я вам і вашим близьким";

"У мене аж серце хапнуло, ну зовсім не смішно. Не лякай так більше";

"Це чорний гумор, не треба так жартувати";

"Ти нормальний таке відео постити? Я жінка похилого віку за 30. Думала все, заїкатися буду, поки не виліз звідти";

"Якщо чесно, моторошно".

Зазначимо, від початку пандемії в країні підтвердили 3 032 951 випадок захворювання. Станом на 5 листопада одужали 2 492 419 людей. Водночас 70 842 пацієнти померли від ускладнень коронавірусу.

Повний текст публікації Андрія Федінчика:

Почав дивитися телевізор, хоча давно цього майже не роблю. І це якийсь капець. Більша частина новин про коронавірус! При чому у форматі "все погано, але буде ще гірше".

Я все розумію, хвороба важка, я і сам важко перехворів, з двосторонньою пневмонією, і сатурація була нижче критичної, і якби не гормони, то привіт стаціонар і кисень. Але ж навіщо вивалювати інфу в такій кількості? І так всі налякані цим коронавірусом вже до нестями. Хоч бери й вже лягай у ящик і закривай зверху кришку.

Смутні часи. Тож пропоную запастися гумором і позитивним настроєм.