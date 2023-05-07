"Смерть з косою": на коронації Чарльза ІІІ помітили загадкову персону у плащі
Джерело:The Daily Mail
У Вестмінстерському абатстві на коронації Чарльза ІІІ побачили загадкову фігуру. Вона пройшла перед воротами та швидко зникла: у мережі жартують про "смерть з косою".
Коронація Чарльза ІІІ була сповнена не тільки гарними урочистими моментами, але й кількома курйозами. Уважні глядачі трансляції побачили на відео таємничу персону.
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"Смерть з косою" на коронації Чарльза
На уривку відео з трансляції зображене Вестмінстерське абатство та золоті арки собору Святого Петра. Раптово перед воротами з'являється фігура у чорному вбранні, схожою на плащ. Особа швидко проминула прохід.
Відео вперше поширилося у твітері та стало дуже популярним.
Хто-небудь ще щойно помітив смерть із косою у Вестмінстерському абатстві?
– написав користувач твітера.
Шанувальники королівської сім'ї жартують про загадкового персонажа на церемонії коронації. Хтось називає його не "смертю", а принцесою Діаною, чи перевдягнутою Меган Маркл.
- "Ні, це не смерть з косою, а принцеса Діана, яка прийшла за помстою";
- "Навіть смерть з косою не хоче пропустити коронацію";
- "Королева Єлизавета ІІ не хоче просто так віддавати корону";
- "Діана отримала запрошення";
- "Пранк над королем";
- "Меган все-таки добралась".