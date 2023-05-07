Коронация Чарльза ІІІ была полна не только хорошими торжественными моментами, но и несколькими курьезами. Внимательные зрители трансляции увидели на видео таинственную персону.

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"Смерть с косой" на коронации Чарльза

На отрывке видео из трансляции изображено Вестминстерское аббатство и золотые арки собора Святого Петра. Внезапно перед воротами появляется фигура в черном наряде, похожая на плащ. Лицо быстро прошло.

Видео впервые распространилось в твиттере и стало очень популярным.

Кто-нибудь еще только что заметил смерть с косой в Вестминстерском аббатстве?

– написал пользователь твиттера.

Почитатели королевской семьи шутят о загадочном персонаже на церемонии коронации. Кто-то называет его не "смертью", а принцессой Дианой или переодетой Меган Маркл.

"Нет, это не смерть с косой, а принцесса Диана, пришедшая за местью";

"Даже смерть с косой не хочет пропустить коронацию";

"Королева Елизавета ІІ не хочет просто так отдавать корону";

"Диана получила приглашение";

"Пранк над королем";

"Меган все-таки добралась".

Напомним, Меган Маркл пропустила коронацию Чарльза ІІІ и осталась в Соединенных Штатах вместе с детьми. Зато к отцу приехал принц Гарри. Он прибыл на событие с двоюродными сестрами Евгенией и Беатрис, одевшись в костюм с орденами.