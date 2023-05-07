Погода від принцеси Діани та Меган у перуці: мережу заполонили меми про коронацію Чарльза ІІІ

Одна з наймасштабніших подій у Британії за останній час викликала бурю обговорень, але й жартів та мемів. У мережі створили безліч мемів на тему коронації Чарльза ІІІ, згадуючи як принца Луї, так і принцесу Діану.

У суботу, 6 травня, відбулась коронація Чарльза ІІІ. За подією стежило мільйони людей по всьому світу, адже це перша така подія за останні 70 років у Великій Британії.

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Та коронація стала не тільки предметом для обговорення найближчими днями, але й об'єктом створення жартів та мемів у мережі. 24 Канал зібрав найкращі реакції британців та українців на історичний захід у монаршій родині.

Найкращі жарти про коронацію Чарльза ІІІ

Українці не оминули увагою коронацію нового монарха та слідкували за подією. Особливо сподобались кольори, в яких на свято з'явилась Джилл Байден з онукою.



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

Коронація нагадала весілля, на яке зібралось безліч гостей. Поїздка монаршого подружжя в кареті трохи нагадала користувачам сцену зі "Шрека".



Меми про коронацію / Скриншот з фейсбука



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

Об'єктом жартів стало коронаційне крісло святого Едуарда, виготовлене ще понад 700 років тому.



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

Загалом 6 травня було гарним днем для багатьох: згадали і про пропагандиста Захара Прилєпіна, автомобіль якого підірвали.



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

Звісно, найбільше мемів про коронацію Чарльза ІІІ генерували самі британці. Ще до урочистої події лондонці хвилювались через погоду: і справді, 6 травня накрапав дощ. Користувачі жартують, що до "вибору погоди" цього дня могла бути причетна принцеса Діана.



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

Ті, хто уважно слідкував за трансляцією, помітили на відео смерть з косою. Фани жартують, що так переховувалась Меган Маркл, яка все-таки приїхала на захід.

Про Меган не обійшлося одним жартом. Користувачі пишуть, що помітили її в цікавому образі: у кумедній перуці та окулярах.



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

Не могли не згадати й про принца Гаррі. Його обличчя перед камерами затулила принцеса Анна головним убором. Також пожартували про його книжку "Запасний".



Меми про коронацію / Скриншот з твітера



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

Маленький принц Луї вкотре підкорив мережу, бо не стримував емоцій та веселив публіку своєю мімікою.



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

У мережі його з Шарлоттою порівняли з героями нового епізоду "Зоряних воєн".



Меми про коронацію / Скриншот з твітера

Також фани пожартували про присутність на коронації Ніка Кейва.

Інша зірка, Кеті Перрі, не змогла знайти своє місце в абатстві. Над її блуканням перед кріслами теж пожартували.