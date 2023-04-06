Батьки довго міркували: яку роль відвели 9-річному принцу Джорджу на коронації Чарльза III

У Букінгемі повідомили, що 9-річний син Кейт Міддлтон і принца Вільяма візьме участь у коронації Чарльза III. Він виконуватиме важливе завдання.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили, що візьмуть з собою найстаршого сина на коронацію Чарльза III. Та він не просто стоятиме на балконі, а виконуватиме важливе завдання.

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Що робитиме принц Джордж на коронації

Так, принц Джордж стане пажем на коронації Чарльза III. Тобто прислуговуватиме королю разом з трьома іншими хлопцями: 13-річним лордом Олівером Чолмондейлі, 12-річним Ральфом Толлемашем і 13-річним Ніколасом Барклі.

Його батьки в захваті й дуже раді, що він – паж. Це те, що його батьки довго обмірковували і чого з нетерпінням чекають – я певен, що і Джордж теж,

– кажуть джерела при Букінгемі.

Кейт Міддлтон та принц Чарльз сумнівалися, чи зможе 9-річний Джордж сумлінно виконувати обов'язки, бо є наймолодшим серед пажів. Але вирішили, що син достатньо дорослий, щоб розуміти, що відбувається.

Королева-консорт Камілла також матиме своїх пажів – ними будуть її онуки.

, Чарльз III та Камілла представили кольорову листівку, яка стане запрошенням на коронацію. Ці запрошення отримають 2000 людей. На листівці зображені герби монаршої сім'ї та британський луг із дикими квітами й інші елементи.



Запрошення на коронацію / Фото з інстаграму королівської родини

Перші деталі коронації

Чарльза III коронують у Вестмінстерському абатстві 6 квітня. Зробить це архієпископ Кентерберійський. Камілла офіційно стане королевою.

Після служби королівське подружжя вийде на балкон з іншими членами сім'ї. У наступні дні відбуватимуться гучні святкування.

7 травня відгримить коронаційний концерт у Віндзорському замку та відбудуться великі коронаційні обіди по всій країні.