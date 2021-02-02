Королівський палац не вказував забирати ім'я Меган Маркл з свідоцтва про народження Арчі

Королівський палац прокоментував зникнення імені Меган Маркл зі свідоцтва про народження її сина Арчі. Він заявив, що герцогам Сассекським не вказували змінювати документ.

Джерело: The Daily Mail

Назріває новий скандал між Меган Маркл і принцом Гаррі та королівською родиною.

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Коментар королівського палацу

Після заяви представників принца Гаррі та Меган Маркл про те, що зміни в свідоцтві про народження Арчі були зроблені тільки через вказівки палацу, в Букінгемі спростували це.

Букінгемський палац виступив із заявою, що у свідоцтві про народження залишився тільки титул Меган Маркл тому, що так хотіло зробити подружжя. Палац відмовився надавати будь-які інші коментарі, але зазначили, що королева Єлизавета чи інші члени монаршої родини не мають стосунку до змін.

Сертифікат був змінений колишнім офісом герцога і герцогині Сассекських. Він був змінений, щоб забезпечити відповідність імені та титулу герцогині іншим приватним документам,

– підтвердило джерело.



Свідоцтво про народження Арчі / The Sun

Інше джерело повідомило The Telegraph про те, що ім'я Меган Маркл просто було втрачене при перекладі. А заява пари викликала "більше питань, ніж відповідей".

Що цьому передувало

У свідоцтві про народження Арчі, сина Меган Маркл та принца Гаррі, місяць після створення документа було вписане повне ім'я матері – Рейчел Меган. Але потім внесли зміни, й у графі "мати" залишився напис "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

Спочатку підозрювали, що це пов'язано з неповагою до Кейт Міддлтон, яка у 3 свідоцтва про народження своїх дітей вписувала своє ім'я. Інші стверджували, що так Меган Маркл виявила повагу до принцеси Діани, яка всюди користувалась лише титулом – Її Королівська Високість принцеса Уельська.

Згодом представники Меган та Гаррі виступили з заявою про те, що зміни були зроблені через вказівку палацу. Вони заперечили здогадки, чому Меган Маркл забрала своє ім'я зі свідоцтва. "Зміни в публічних документах 2019 року були продиктовані палацом, що підтверджується документами вищих посадових осіб палацу. Цього не вимагали ні герцогиня Сассекська, ні герцог Сассекський".