Королівська сім'я, Бекхеми та Кардашян: світові знаменитості святкують Великдень

У неділю, 4 квітня, християни західного обряду святкують Пасху. Багато хто зі світових знаменитостей проводять час із сім'єю та показують це прихильникам.

Світові знаменитості доєднуються до святкування Великодня і вітають своїх прихильників. Заразом вони демонструють фото й показують, як проводять сімейне свято.

До теми Наталка Карпа привітала з Великоднем: яскраві сімейні фото у вишиванках

Кейт Міддлтон і принц Вільям

На сторінці Кенсінгтонського палацу опублікували відео, на якому качалка розбиває шоколадне яйце з написом "Щасливого Великодня". Ролик викликав позитивні емоції в прихильників.

Бажаємо кожному щасливого та благополучного Великодня,

– написали під відео.

Принц Чарльз

Принц Уельський опублікував відеозвернення до британців та привітав усіх з Пасхою.

Сім'я Бекхемів

Уся родина зібралась за святковим столом. На яскравих фото позує Вікторія, Девід та їхні діти. З нагоди Великодня вони одягнули миловидні обручі з вушками зайця.

Шакіра

Співачка опублікувала відео з кроликом та написала: "Бажаю кожному щасливого Великодня".

Клаудія Шиффер

Супермодель поділилась архівним фото: "Пригадую полювання за великодніми яйцями".

Кім Кардашян

Світська левиця показала фото в інстаграм-сторіз, як її діти шукають великодні яйця.



Сейнт Вест / Фото з інстаграм-сторіз

Кайлі Дженнер

Зірка показала підготовку до свята. Вона зробила величезну кількість солодощів та тортиків.



Кайлі Дженнер святкує Пасху / Фото з інстаграм-сторіз

Періс Гілтон

Демі Роуз