Королівська сім'я, Бекхеми та Кардашян: світові знаменитості святкують Великдень

Джерело:24 канал
У неділю, 4 квітня, християни західного обряду святкують Пасху. Багато хто зі світових знаменитостей проводять час із сім'єю та показують це прихильникам.
Світові знаменитості доєднуються до святкування Великодня і вітають своїх прихильників. Заразом вони демонструють фото й показують, як проводять сімейне свято.
До теми Наталка Карпа привітала з Великоднем: яскраві сімейні фото у вишиванках
На сторінці Кенсінгтонського палацу опублікували відео, на якому качалка розбиває шоколадне яйце з написом "Щасливого Великодня". Ролик викликав позитивні емоції в прихильників.
Бажаємо кожному щасливого та благополучного Великодня,
– написали під відео.
Принц Уельський опублікував відеозвернення до британців та привітав усіх з Пасхою.
Уся родина зібралась за святковим столом. На яскравих фото позує Вікторія, Девід та їхні діти. З нагоди Великодня вони одягнули миловидні обручі з вушками зайця.
Співачка опублікувала відео з кроликом та написала: "Бажаю кожному щасливого Великодня".
Супермодель поділилась архівним фото: "Пригадую полювання за великодніми яйцями".
Світська левиця показала фото в інстаграм-сторіз, як її діти шукають великодні яйця.
Сейнт Вест / Фото з інстаграм-сторіз
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Кайлі Дженнер святкує Пасху / Фото з інстаграм-сторіз