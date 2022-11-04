Королівська пошта востаннє випустила різдвяні марки з Єлизаветою II: як вони виглядають

Щороку Королівська пошта презентує марки з профілем монарха Великої Британії. Оскільки цьогоріч померла Єлизавета II, то шанувальники востаннє зможуть долучити до колекції цінну марку.

Набір складатиметься із шести марок з євангельськими сценами Різдва, виконаними в стилі ар-деко. Поруч з ілюстрацією можна буде побачити впізнаваний профіль покійної королеви у білому кольорі. Він символізує саме королеву та вирізняє її на поштових речах.

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Зазначимо, що кожна марка має QR-код, за яким можна відкрити святковий випуск мультфільму "Баранчик Шон" (Shaun the Sheep). Такі марки будуть останніми у колекції шанувальників, адже з нового року Королівська пошта виготовлятиме марки з профілем її сина – наступного короля Чарльза III. Коли саме з'являться такі марки, поки що не уточнили.



Різдвяні марки з профілем Єлизавети II / Фото BBC

Варто додати, що Єлизавета II була патроном Королівської лондонської спільноти філателістів – найстаршого у світі клубу філателістів, які займаються колекціонуванням марок. Цю посаду вона обіймала з початку свого правління на престолі – з 1952 року, раніше патроном був її дід – король Георг V.

З настанням смерті Єлизавети II 8 вересня 2022 року змінився не лише очільник британської монархії, а й багата королівська символіка: банкноти, прапори, національний гімн, молитви та багато іншого. Поштові скриньки Королівської пошти із королівським шифром королеви Єлизавети ER навряд чи будуть видалені, адже деякі з них з шифром GR короля Георга VI використовуються й досі. Проте марки із зображенням профілю нового монарха матимуть зміни.



Поштова скринька Королівської пошти / Фото з відкритих джерел