Королеви виходять у світ: Ранія приміряла джинси та біле пальто

Йорданська королева Ранія вже здійснила перший публічний вихід у 2022 році. Її Величність постала перед громадськістю у джинсах, ніжно-рожевій кофті та пальті.

Йорданська королева постійно демонструє вишуканий смак в одязі. На будь-яких заходах вона завжди виглядає бездоганно. Не став винятком і її перший вихід у світ у 2022 році.

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Стильний образ королеви Ранії

На зустріч з йорданською молоддю Ранія приїхала у стильному вбранні. Вона постала перед камерами в обтислих темних джинсах синього кольору, ніжно-рожевій кофті та короткому білому пальті, яке не застібала. Серед аксесуарів елегантний аутфіт Її Величності доповнили червоно-біла хустка, яку накинула на спину, та темно-фіолетова маска на обличчі.

Ранія обожнює прикраси, тому в вухах були лаконічні сережки. Волосся королева вклала у легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках.



Королева Ранія в джинсах і білому пальті / Фото з інстаграму Її Величності



Королева Ранія в джинсах і білому пальті / Фото з інстаграму Її Величності