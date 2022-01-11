Королеви виходять у світ: Ранія приміряла джинси та біле пальто
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Йорданська королева Ранія вже здійснила перший публічний вихід у 2022 році. Її Величність постала перед громадськістю у джинсах, ніжно-рожевій кофті та пальті.
Йорданська королева постійно демонструє вишуканий смак в одязі. На будь-яких заходах вона завжди виглядає бездоганно. Не став винятком і її перший вихід у світ у 2022 році.
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Стильний образ королеви Ранії
На зустріч з йорданською молоддю Ранія приїхала у стильному вбранні. Вона постала перед камерами в обтислих темних джинсах синього кольору, ніжно-рожевій кофті та короткому білому пальті, яке не застібала. Серед аксесуарів елегантний аутфіт Її Величності доповнили червоно-біла хустка, яку накинула на спину, та темно-фіолетова маска на обличчі.
Ранія обожнює прикраси, тому в вухах були лаконічні сережки. Волосся королева вклала у легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках.
Королева Ранія в джинсах і білому пальті / Фото з інстаграму Її Величності
Королева Ранія в джинсах і білому пальті / Фото з інстаграму Її Величності