Королеви стилю: Кейт Міддлтон і принцеса Мері зустрілись у бездоганних образах в Данії

У середу, 23 лютого, відбулась знакова зустріч британської герцогині Кейт Міддлтон та королеви Данії Маргрете II. На події також була принцеса Мері – невістка королеви. Жінки показали стильні класичні образи та швидко знайшли спільну мову.

Дводенний візит герцогині Кембриджської продовжується, і 40-річна Кейт Міддлтон відвідала королівський палац. Її зустріла 50-річна принцеса Мері, дружина наслідного принца Фредеріка, яку ще часто називають "двійником Кейт". Адже жінки дуже схожі як зовнішньо, так і за стилем.

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Для події Кейт Міддлтон обрала сіру сукню-пальто від бренду Catherine Walker вартістю чотири тисячі доларів, а принцса Мері одягнула біле твідове пальто поверх чорних класичних штанів та водолазки. Образи жінок завершували чорні шкіряні рукавиці, сумочки і туфлі на підборах.



Майбутні королеви Кейт Міддлтон і Мері / Фото Hello Mag

Згодом Кейт Міддлтон побачилась у палаці з 81-річною королевою Данії Маргрете II, яка обрала мідіспідницю "у клітинку", чорний жакет та блузу із синьою хустинкою.



Принцеса Мері, королева і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Пізніше Кейт і Мері разом відвідали кризовий центр, який надає допомогу жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства. Він перебуває під заступництвом кронпринцеси, що заснувала його.