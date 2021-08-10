Королева Єлизавета II здійснила новий публічний вихід: фото в рожевому пальті

Королева Великої Британії вперше за час літніх канікул з'явилася на заході. Вона побувала в улюбленій літній резиденції Балморал, що розташована в Шотландії. Єлизавета II для події обрала вишукане рожеве пальто.

Її Величність вперше проведе відпустку в Балморалі без чоловіка. Покійний принц Філіп також дуже любив це місце. Цього року до королеви мають приєднатися інші члени монаршої родини.

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95-річна Єлизавета II побувала на церемонії біля воріт замку, оглянула Почесну варту й побачила талісмана Королівського полку Шотландії, молодшого капрала Шетландського поні Круачана IV. У маєтку Її Величність пробуде до початку жовтня.

Образ Єлизавета II

Для скромної церемонії Єлизавета II обрала рожеве твідове пальто, під яке одягнула світлу сукню з квітковим принтом і плісированим низом. Поєднала таке вбрання з чорними туфлями на низьких підборах від Anello & Davide. Серед аксесуарів королева довершила аутфіт улюбленою чорною сумочкою від Launer, білими рукавицями та рожевим капелюхом з квітами.

Її Величність обожнює прикраси, тому й цього разу не обійшлася без них. Вуха прикрашали сережки з перлинами, на шиї було намисто з перлів, а на грудях – брошка головнокомандувача Королівського полку Шотландії.



Єлизавета II в рожевому пальті / Фото Getty Images

Наприкінці липня королева спілкувалася відеозв'язком з новою генерал-губернаторкою Канади. Тоді для робочого дзвінка вона одягнула блакитну сукню з квітковим принтом.