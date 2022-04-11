Королева Єлизавета II не відвідає службу у Великий четвер: у палаці назвали причину

У Великий четвер, 14 квітня, у каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку відбудеться королівська служба. На ній будуть представники монаршої родини, однак Її Величність не відвідає службу.

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Королева Єлизавета II не відвідає службу у Великий четвер

У Великий четвер згадують Таємну вечерю, на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії і здійснив омивання ніг учнів. Це щорічне свято є важливим у календарі британської королівської сім'ї. Королева завжди відвідувала службу, роздавала людям спеціально випущені до цього дня монети за заслуги перед церквою та громадою. Цього року замість неї це робитиме син – принц Чарльз.

Єлизавета II, якій 21 квітня виповниться 96 років, не зможе бути присутньою на службі. Вона скоротила фізичні навантаження через проблеми з рухливістю.

Замість неї до каплиці прийдуть принц Чарльз та герцогиня Камілла. Їх зустрінуть декан Віндзора, високоповажний Девід Коннер і лорд-преосвященник, високоповажний професор Джон Інгге. На початку служби представникам монаршої родини подарують букети квітів.

Важливо! 29 березня королева вперше за декілька місяців з'явилася на публіці. Вона прийшла на службу пам'яті свого покійного чоловіка принца Філіпа, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві. Разом з Єлизаветою II був її син – принц Ендрю.



Єлизавета II та принц Ендрю на службі / Фото Getty Images