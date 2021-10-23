Королева Ранія вийшла у світ в синьо-білому костюмі: розкішні фото

Йорданська королева Ранія здійснила новий публічний вихід. Цього разу вона обрала розкішний костюм насиченого синього, який є одним з трендових у цьому сезоні, та білого кольорів.

Її Величність побувала на виставці Jordan River Designs. Вона подякувала всім жінкам, які вкладають серце та наполегливу працю в ці чудові речі.

Дивіться також Королева Ранія показала елегантний образ у жовтому костюмі: фото нового виходу

Образ королеви Ранії

Йорданська королева приділяє зовнішньому вигляду особливу увагу. Вона завжди стежить за трендами в моді та одягається відповідно до них. Для нового виходу Ранія обрала яскравий костюм. Вбрання складалося з синьої подовженої блузки з оригінальним пошиттям навколо шиї та широких вкорочених штанів білого кольору. Поєднала look з туфлями-човниками на підборах в тон блузки.

Акцент королева вирішила зробити на аксесуарах: на плечі красувалася маленька жовта сумочка, а на пальці – розкішна каблучка. Під час близького спілкування з публікою Її Величність одягала чорну захисну маску. Волосся вона, як завжди, вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у натуральних відтінках.



Новий вихід королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності

Осінні аутфіти Її Величності