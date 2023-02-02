Королева Ранія зустрілась з Джилл Байден у США: яскраве фото знакових жінок

1 лютого відбувся офіційний візит королеви Йорданії Ранії та її чоловіка Абдалли II у США, а також наслідного принца Хусейна. Монархи прибули з робочим візитом у Вашингтоні, округ Колумбія, та вдруге зустрілись з подружжям Байденів.

Про зустріч з першою леді США королева Ранія повідомила у своєму інстаграмі. Вона залишила пам'ятне фото і написала, що "було дуже приємно зустрітися з першою леді США Джилл Байден". Жінки у Білому домі одягнули яскраві сукні червоного та синього кольорів і туфлі-човники у тон, та дуже гармонійно виглядали один з одним.

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Зауважимо, що ця зустріч стала другою між першими леді з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена. Їхня перша зустріч відбулась у липні 2021 року. Тоді королівське подружжя мало змогу зустрітись з президентом США особисто.



Королева Ранія та Джилл Байден у Білому домі / Фото з інстаграму королеви

Також дружина короля Йорданія опублікувала фото зі своїм чоловіком та найстаршим сином Хусейном, який в майбутньому займе трон свого батька. Вони провели низку зустрічей протягом останніх днів та зміцнили свої зв'язки з американською стороною. Для своїх офіційних виходів королева Ранія обирала класичні та елегантні образи: білу блузу з твідовою спідницею-олівцем бірюзового кольору, а також стильний "карамельний" комбінезон.

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