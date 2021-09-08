Королева Летиція захопила класичним образом: стильна поява у білій сорочці й темних штанах

Іспанська королева уже втретє після літніх канікул вийшла у світ. У середу, 8 вересня, Летиція з'явилась у школі, щоб відзначити початок нового навчального року. Для появи серед школярів вона обрала класичний образ.

Новий розкішний вихід Летиція здійснила у місті Суера, що на сході Іспанії. Як і на усіх попередніх офіційних заходах вона з'явилась у захисній масці, продемонструвавши дітям, як важливо дотримуватись карантинних обмежень.

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Класичний образ королеви Летиції

У навчальний заклад іспанська королева одяглась відповідно до шкільного дрес-коду. На ній була елегантна біла сорочка з рукавами три чверті, розрізами на плечах і в зоні декольте. Світлий верх Летиція поєднала з темно-синіми штанами з високою талією від модного лейбла Hugo Boss. Їхньою родзинкою стали золотисті ґудзики по всій довжині.

Під класичний look королева підібрала улюблене взуття цього літнього сезону – сині еспадрилі на зав'язках. З аксесуарів на ній лише лаконічні золоті сережки-кільця, а на обличчі – легкий макіяж з акцентом на очі.

Летиція у класичному образі / Фото Getty Images

Летиція у класичному образі / Фото Getty Images

Нагадаємо, перший образ Летиції після відпустки був досить бюджетним. На урочисту церемонію вона одягла сукню від екологічного бренду Maria Malo за 129 євро – близько 4 тисяч гривень.