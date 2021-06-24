Кольору спілої черешні: королева Летиція зачарувала образом на заході в Іспанії

Летиція взяла участь у черговому офіційному заході у Мадриді, долучившись до символічного свята – 50 років, як жінки мають можливість працювати у лавах поліції. Разом з іспанцями королева також віддавала шану святому Хуану – покровителю муніципальної поліції.

Урочистий захід відбувся у парку в Мадриді 24 червня. Жінок, які працюють у правоохоронних органах, нагороджували почесними нагородами за віддану службу.

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Образ королеви Летиції

Для святкової події дружина короля Філіпа VI одягнула вишукану червону сукню італійського бренду Salvatore Ferragamo. Плаття мало довжину нижче колін, а також плісирування у зоні грудей та ледь підібрані догори рукави. Її образ завершували улюблені туфлі Летиції Carolina Herrera бежевого кольору, а з прикрас вона обрала сережки з каменем від місцевої марки Aldao 1911.

Незмінним аксесуаром Летиції стала біла захисна маска, у якій королева завжди відвідує всі офіційні заходи. Її волосся було зібране назад, а обличчя підкреслене легкими чорними "стрілками".

Зазначимо, що днем раніше королева обрала чудову бірюзову сукню, яка підкреслювала струнку фігуру та рельєфні руки жінки.