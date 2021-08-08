Королева Летиція відпочиває на Майорці: фото в чорній сукні

Королівська родина Іспанії відправилася у відпустку на Майорку. Для вечірньої прогулянки островом Летиція обрала довгу чорну сукню.

Сезон відпусток триває. Король та королева Іспанії разом із дітьми також відпочивають від насичених робочих днів.

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Образ королеви Летиції

На відпочинку Її Величність продовжує демонструвати нові аутфіти. Для вечері в ресторані вона обрала довгу чорну сукню на тонких бретелях і вирізом у зоні декольте. Таке вбрання поєднала з туфлями в тон на високій підошві. В руці Летиція тримала клатч.

Волосся вона зібрала в пучок ззаду. На обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Серед прикрас її літній look довершили маленькі сережки-кільця та улюблена каблучка, яку подарували доньки.

Королева одягнула й захисну маску на обличчя, яка стала невід'ємним атрибутом її виходів у час пандемії коронавірусу.



Королева Летиція в чорній сукні / Фото Getty Images