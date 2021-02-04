У сірому пальті: королева Летиція продемонструвала елегантний образ – фото

Іспанська королева Летиція вкотре продемонструвала елегантний ауфіт. Вона приїхала на зустріч в Іспанську асоціацію проти раку у вишуканому сірому пальті.

Джерело: Getty Images

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку. Це одне з найнебезпечніших захворювань у світі, яке забирає життя мільйонів. У цей день королева Іспанії відвідала Іспанську асоціацію проти раку, що розташована в Мадриді.

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Елегантний образ королеви Летиції

Для поїздки Її Величність обрала елегантне та стримане вбрання. Вона постала перед публікою в широких штанах сірого кольору з принтом в клітинку та вишуканій білій блузці. Серед верхнього одягу Її Величність обрала сіре пальто з ґудзиками. Такий look Летиція поєднала з темно-синіми туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів образ королеви доповнювали сережки та улюблена каблучка, яку подарували доньки. Волосся іспанська Її Величність вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках. Аутфіт Летиції завершила біла захисна маска.



Елегантний образ королеви Летиції / Фото Getty Images



Елегантний образ королеви Летиції / Фото Getty Images