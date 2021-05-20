Королева Летиція приголомшила total white образом: фото

Іспанська королева Летиція разом із чоловіком Філіпом VI здійснила новий публічний вихід. Подружжя відвідало туристичний ярмарок FITUR у місті Іфема, що в Іспанії. Для заходу Її Величність обрала білосніжне вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру.

До виходів королівської пари Іспанії завжди прикута особлива увага громадськості. Королева Летиція завжди демонструє варіанти красивих аутфітів, якими надихає мільйони прихильниць у різних куточках планети.

Дивіться також Королева Летиція вразила ніжним образом у квітковій сукні: чарівне фото

Новий look королеви Летиції

Її Величність на туристичний ярмарок приїхала у широких білих штанах і красивій блузці без рукавів, яка мала об'ємне пошиття на плечах.

Total white образ закцентував на стрункій фігурі королеви та неабияк пасував їй. Також витончену талію Летиція підкреслила за допомогою тонкого чорного пояса. Поєднала вбрання з чорними туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся королева вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках. Довершила аутфіт лаконічними сережками та захисною маскою в тон одягу. Варто зазначити, що біле вбрання також підкреслило бездоганну золотисту засмагу іспанської Її Величності.



Королева Летиція з чоловіком на туристичному ярмарку / Фото Getty Images



Королева Летиція на туристичному ярмарку / Фото Getty Images