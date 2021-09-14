Королева Летиція позувала у блакитній сукні: фото з музею

14 вересня 2021 , 11:44
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Джерело:

24 канал

Іспанська королева Летиція розпочала новий робочий тиждень з походу в один із музеїв Мадрида. Вона постала перед публікою в легкій сукні ніжно-блакитного кольору.

Новий публічний вихід Її Величність здійснила в музеї Ель Прадо. Погода була теплою та дощовою, тому Летиція одягнула легку сукню, а від дощу заховалася під парасолею.

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Ніжний look королеви Летиції

Іспанська королева постала перед папараці в ніжно-блакитній асиметричній сукні з весняно-літньої колекції 2019 року від бренду Pedro del Hierro. Вона мала комір, що додавав елегантності, та пояс, який підкреслив струнку талію. Зазначимо, що у цьому вбранні Її Величність не вперше з'явилася на публіці. 

Ніжний look королева поєднала з лакованими туфлями-човниками бежевого кольору на підборах. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Вуха Летиції прикрашали невеликі сережки-кільця, а на пальці красувала улюблена каблучка.

Від дощу королева заховалася під чорною парасолею. На обличчі в неї був незмінний аксесуар сьогодення – захисна маска.


Королева Летиція у блакитній сукні / Фото Getty Images


Королева Летиція у блакитній сукні / Фото Getty Images

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Автор: Христина Кобак