Королева Летиція позувала у блакитній сукні: фото з музею

Іспанська королева Летиція розпочала новий робочий тиждень з походу в один із музеїв Мадрида. Вона постала перед публікою в легкій сукні ніжно-блакитного кольору.

Новий публічний вихід Її Величність здійснила в музеї Ель Прадо. Погода була теплою та дощовою, тому Летиція одягнула легку сукню, а від дощу заховалася під парасолею.

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