Королева Летиція позувала у блакитній сукні: фото з музею
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція розпочала новий робочий тиждень з походу в один із музеїв Мадрида. Вона постала перед публікою в легкій сукні ніжно-блакитного кольору.
Новий публічний вихід Її Величність здійснила в музеї Ель Прадо. Погода була теплою та дощовою, тому Летиція одягнула легку сукню, а від дощу заховалася під парасолею.
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Ніжний look королеви Летиції
Іспанська королева постала перед папараці в ніжно-блакитній асиметричній сукні з весняно-літньої колекції 2019 року від бренду Pedro del Hierro. Вона мала комір, що додавав елегантності, та пояс, який підкреслив струнку талію. Зазначимо, що у цьому вбранні Її Величність не вперше з'явилася на публіці.
Ніжний look королева поєднала з лакованими туфлями-човниками бежевого кольору на підборах. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Вуха Летиції прикрашали невеликі сережки-кільця, а на пальці красувала улюблена каблучка.
Від дощу королева заховалася під чорною парасолею. На обличчі в неї був незмінний аксесуар сьогодення – захисна маска.
Королева Летиція у блакитній сукні / Фото Getty Images
Королева Летиція у блакитній сукні / Фото Getty Images
Попередні виходи Її Величності
- Після літніх канікул на церемонії нагородження премією Retina ECO Awards вона з'явилась у приталеній чорній сукні.
- У світлій блузці та спідниці з квітковим принтом Летиція приїжджала на зустріч з президентом Чилі, яка відбулася в Мадриді.
- Початок навчального року королева відзначила в місті Суера. Туди Її Величність прибула в темно-синіх штанах і білій блузці.