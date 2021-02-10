У рожевому пальті: королева Летиція підкорила вишуканим образом – фото

Іспанська королева Летиція здійснила світський вихід. Вона постала перед камерами у вишуканому рожевому пальті, яким зачарувала публіку. Її Величність була дуже ніжною та жіночною.

Король та королева Іспанії відвідали премію журналістів APM. Урочиста подія, на якій Летиція продемонструвала елегантний аутфіт, відбулася 9 лютого у Мадриді.

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Образ королеви Летиції

Її Величність постала перед камерами в чорній обтислій кофті та плісированій спідниці із забарвленням омбре. Таке вбрання Летиція поєднала з довгими замшевими чоботами чорного кольору на підборах. У руці вона тримала маленький клатч, який гармонійно доповнював елегантний образ.



Король Філіп VI та королева Летиція / Фото Getty Images

На вулиці королева одягнула красиве пальто ніжно-рожевого кольору. Її вуха прикрашали довгі лаконічні сережки, а на пальці красувалася улюблена каблучка, яку подарували доньки. Волосся Летиція вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.

Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то Її Величність не забуває про захисну маску. Летиція не з'являється без неї у громадських місцях і нагадує, що потрібно дбати про свою безпеку.



Елегантна королева Летиція / Фото Getty Images